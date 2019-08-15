وأوضح الرقيب في شرطة فيلادلفيا، إريك غريب، إن الرجل المسلح اقتيد إلى السجن، بعد إطلاق نار استمر لعدة ساعات.

وبدأ حادث إطلاق النار، الأربعاء، على الساعة الرابعة والنصف عصرا في فيلادلفيا، بعدما ذهب رجال الشرطة إلى أحد البيوت في إطار عملية أمنية.

وأوضح مفوض الشرطة، ريتشارد روس، أنه ما إن دخل رجال الشرطة إلى البيت حتى فوجئوا بوابل من الرصاص، وهو ما جعلهم يهربون عبر النوافذ والأبواب.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال حادث إطلاق النار غادروا المستشفى.

وفيما تمكن أغلب عناصر الشرطة من مغادرة البيت على عجل، علق اثنان داخل المكان، طيلة ساعات، ولم يجر إجلائهما إلا بعد أن عم الظلام المكان، ودخلت فرقة التدخل السريع على الخط.

ويرى روس أن عدم مقتل أي من رجال الشرطة في حادث إطلاق النار، يكاد يكون بمثابة معجزة، وحاول الأمنيون مرارا أن يقنعوا الرجل المسلح بالاستسلام.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.

وأصيب ضابطان آخران أيضا في حادث سيارة أثناء توجههما لموقع إطلاق النار.