ومن أكثر الولايات تضررا بالفيضانات كيرالا وكارناتاكا في الجنوب ومهاراشترا وجوجارات في الغرب، إذ جرفت المياه محاصيل زرعت على آلاف الأفدنة وألحقت أضرارا بطرق وخطوط سكك حديدية.

ولقي 95 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 50 آخرون في كيرالا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في عشرات الانهيارات الأرضية، الأسبوع الماضي..

وقال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن نحو 190 ألف شخص ما زالوا مقيمين في مخيمات إغاثة، لكنه أضاف أن بعض السكان بدؤوا العودة إلى منازلهم مع انحسار مياه الفيضانات.

وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضم بنغالورو؛ المركز التقني الهندي، لقي 54 شخصا حتفهم وفقد 15 آخرون.

وأجلت السلطات نحو 700 ألف شخص في الولاية، وفق ما نقلت رويترز.

وقال مسؤول بولاية مهاراشترا، التي تضم مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد، إن 48 شخصا لاقوا مصرعهم لكن مياه الفيضانات تنحسر.

وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في وفاة 32 شخصافي ولاية ماديا براديش وأتلفت محاصيل.

وفي ولاية جوجارات، توفي 31 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطاربينما أودت انهيارات أرضية بحياة 12 شخصا تقريبا في ولاية أوتاركاند.