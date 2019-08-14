وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، في شكوى رفعها، الاثنين، ضد جاستن أولسن أن الشاب نشر على الموقع الإلكتروني "منتدى آي-فاني" الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة. وكتب في واحدة من هذه الرسائل "أطلقوا النار على كل موظف فيدرالي".

وعند تفتيش منزل والده في بوردمان بشرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية و10 مسدسات نصف آليو وذخائر وملابس تمويه.

واعترف المشتبه فيه بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الإنترنت، لكنه اعتبر الأمر مجرد مزاح.

وكانت عمليتا إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في الثالث من أغسطس في مدينة إلباسو بولاية تكساس و9 قتلى في دايتون بأوهايو.