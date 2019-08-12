وطالب المتحدث باسم بوريس جونسون النظام الإيراني بوقف أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا من الملف النووي الإيراني، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن موقف لندن تجاه إيران والملف النووي "لم يتغير".

يشار إلى ان بريطانيا تدعم حتى الآن الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي، لكن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز شكل ضغطا على لندن للنظر في اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إيران.

وإلى جانب الملف الإيراني، من المنتظر أن تتركز محادثات جون بولتون مع بوريس جونسون على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية الجديدة، وذلك في أعقاب التوتر الذي شاب العلاقة بين ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.