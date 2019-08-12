وأكدت سلطات المطار في بيان "باستثناء الرحلات المغادرة التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها وتلك الواصلة التي هي في طريقها أصلاً إلى هونغ كونغ، ألغيت كل الرحلات لبقية هذا اليوم".

وتشهد قاعة محطة المطار المعروف دوليا بمدى فعاليته اعتصاما منذ الجمعة.

واحتشد في الاعتصام آلاف المتظاهرين يرتدون اللون الأسود من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، مرددين أغانٍ وشعارات وموزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت منذ يونيو.

وأكدت شرطة هونغ كونغ أن عدد المتظاهرين في المطار يبلغ 5 آلاف شخص.

وقال المسؤول في قسم العلاقات العامة في الشرطة كونغ وينغ-شونغ في مؤتمر صحفي "المعلومات التي وصلتني قبل القدوم إلى هنا تشير إلى وجود 5 آلاف متظاهر في مبنى محطة المسافرين في المطار".

وجاء في بيان إدارة المطار "تعطلت العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي بشكل كبير بسبب التجمعات العامة في المطار اليوم".

ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة إن حركة المرور إلى المطار تشهد "ازدحاماً شديداً" ومواقفها الخاصة للسيارات ممتلئة.

وتابعت "ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار".