وضربت موجات بلغ ارتفاعها أمتارا عدة الساحل حين بلغ الإعصار اليابسة ليل الجمعة السبت في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديد أن انزلاق التربة تسبب بمصرع 18 شخصا في مدينة وينزو . ولم يعرف ما إذا كان القتلى الـ14 الإضافيون قضوا في الحادث نفسه.

ولا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين حتى صباح الأحد، وفق ما اوردت السلطات في مقاطعة زيجيانغ.

وأظهرت مشاهد شبكات تلفزة صينية مسعفين يستعينون بزورق في مدينة لينهاي، بعدما غمرت المياه الموحلة شوارعها.

كذلك، بثت وسائل إعلام صينية مشاهد لمسعفين ينقلون أشخاصا بواسطة زوارق هوائية برتقالية فيما كان الطقس يميل إلى التحسن.

وتم إلغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ وعلق عمل العبارات والقطارات في تدبير وقائي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الاعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ.