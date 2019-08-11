وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحافي "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات (...) القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق"، مشيراً إلى أن المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري".



ووصفت الشرطة الشخص المشتبه بأنه أطلق الرصاص في مركز النور الإسلامي قرب العاصمة النرويجية بأنه "شاب أبيض" يعتقد أنه تصرف بشكل منفرد.

وقال عرفان مشتاق مدير المركز الإسلامي لقناة تو التلفزيونية إن الضحية هو أحد المصلين ويبلغ من العمر 75 عاما.

وأضاف :"كان الرجل يحمل سلاحين يشبهان بنادق الصيد ومسدسا. اقتحم الباب الزجاجي وأطلق أعيرة".



وتابع مشتاق أن المصلين تمكنوا من السيطرة على المهاجم الذي كان يرتدي سترة واقية وخوذة قبل أن تصل الشرطة.



وفي وقت سابق من العام الحالي اتخذ المسجد مزيدا من الإجراءات الأمنية بعد المذبحة التي ارتكبها متطرف أبيض داخل مسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.