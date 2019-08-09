وقال ترامب إنه "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، موضحا أنه تلقى الرسالة، الخميس، و"كانت رائعة من البداية حتى النهاية".

وأورد "تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبا بها بدوري"، مشددا مرة أخرى على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي، رغم توقف المفاوضات بين البلدين بشأن الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

ورجح ترامب عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن دون الإدلاء بمزيد من المعلومات عنها.

وباشرت واشنطن وسول، الاثنين، تدريبات عسكرية مشتركة رغم تحذيرات بيونغ يانغ، التي تعتبر أنها قد تنسف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وتزامنا مع ذلك، أطلق الكوريون الشماليون في الأسابيع الأخيرة صواريخ قصيرة المدى لأربع مرات، في ما اعتبر تحذيرا من المناورات المشتركة الأميركية الكورية الجنوبية.

وسبق أن انتقد ترامب المناورات العسكرية بين سول وواشنطن قائلا إنها مكلفة للغاية و"استفزازية جدا".