وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا، الجمعة، إن عدد الوفيات في البلاد خلال موجة الحر التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة زاد بنحو 400 شخص مقارنة مع أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.

وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا إجمالا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو الماضي، أي أعلى بنسبة نحو 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.

وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال موجة الحر في أواخر يوليو المنصرم، وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.

وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.

وذكر تقرير علمي جديد للأمم المتحدة أن التغير المناخي الذي يسببه الإنسان يؤدي إلى تدهور اليابسة على كوكب الأرض بشكل دراماتيكي.

وأشار التقرير إلى أن حرارة اليابسة، التي لا تمثل سوى 30 بالمائة من الكرة الأرضية، ترتفع بمعدل ضعف سرعة ارتفاع حرارة الكوكب ككل.