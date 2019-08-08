وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إيران تواجه مشاكل اقتصادية حقيقية، وهم يريدون يائسين التحدث للولايات المتحدة، ولكنهم يحصلون على إشارات متناقضة من كل من يحاول تمثيلنا، ومن ضمنهم رئيس فرنسا ماكرون".

وأضاف: "أعرف إيمانويل جيدا، كما يعرفه الجميع، ولكن لا أحد يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة سوى أميركا نفسها. لا أحد مخول له بأي شكل من الأشكال تمثيلنا".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد قالت قبل أيام، إن روحاني أبلغ الرئيس الفرنسي، في مكالمة هاتفية هي الرابعة بينهما في الأسابيع الأخيرة، أنه "بإمكان فرنسا، بوصفها أحد أقدم شركاء إيران، أن تلعب دورا في تهدئة الأجواء بالمنطقة والعالم".