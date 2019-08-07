وأصدرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر الطائرة التي أطلق عليه أوخوتنيك (الصياد) وهي تقلع وتقوم بالمناورة ثم تهبط، على ما أفادت "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوزارة أن الطائرة غير المأهولة، التي تملك قدرات متقدمة على الاستطلاع والتخفي، حلقت للمرة الأولى لمدة 20 دقيقة، السبت.

وتعد الطائرة التي على شكل وتد التي طورتها شركة سوخوي قفزة كبيرة بالمقارنة مع غيرها من المركبات الجوية غير المأهولة التي سبق تطويرها في روسيا.

وأحاطت موسكو مشروع تطوير الطائرة بالسرية، لكن تقارير وسائل الإعلام الروسية تحدثت عن طائرة بدون طيار جديدة تزن حمولتها 20 طنا ويصل مداها إلى خمسة آلاف كيلومتر.

وتشبه طائرة أوخوتنيك ذات المحرك الواحد من الناحية النظرية طائرة "آر كيو-170 سنتينال" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.