ورصدت اللقطات وميض الانفجارات المتتالية في قاعدة قرب مدينة أتشينسك، وتصاعد أعمدة الدخان إلى السماء.

وقالت السلطات الروسية إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء أتشينسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله إن جنديا روسيا لقي حتفه، بينما نفى مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الإعلام الروسية المعلومات المتعلقة بمقتل جندي.

وقالت شركة "روسال"، وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين، إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك، وأجلت كل العاملين، باستثناء الأساسيين، لضمان سلامتهم.

ويعد هذا أكبر مصنع في روسيا لإنتاج الألومنيوم.