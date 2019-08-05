وفتح مسلح يرتدي درعا واقيا وقناعا، النار قرب حانة بوسط مدينة دايتون بولاية أوهايو، الأحد، فقتل 9 بينهم شقيقته، وأصاب 27 آخرين، في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة.

إلا أن مرتكب الجريمة واجه ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قريبة، وصلوا الموقع وقتلوه بالرصاص في الحال، مما حال دون وقوع مزيد من الضحايا.

لكن زميلا دراسة سابقين لكونر بيتس، كشفا عن جذور العنف لدى المنفذ الذي يبلغ من العمر 24 عاما، حيث قالا إنه كان يعد "قوائم قتل" تضم أشخاصا كان يسعى للتخلص منهم، و"قوائم اغتصاب" لفتيات كان يرغب في الاعتداء عليهن جنسيا.

وتحدث الاثنان، وهما رجل وامرأة، لوكالة "أسوشيتد برس"، قائلين إن بيتس تم إيقافه عن الدراسة في المدرسة الثانوية عام 2012 عند اكتشاف القائمتين بخط يد زميلهما في حمامات الرجال.

وقالت الشابة: "كانت هناك قائمة قتل وقائمة اغتصاب، واسمي كان في قائمة الاغتصاب"، وعندها أبدت استغرابها لأنها لم تكن تعرفه.

وأضافت: "قال لي ضابط إنه لن يكون في المدرسة لفترة. لكن بعض الوقت عاد دون أن يحذرونا من عودته".

ورغم إيقافه عن الدراسة والتحذير من نواياه العنيفة، فإن بيتز لم يكن مقيدا لدى السلطات كشخص خطير بعد انكشاف أمر القائمتين.

وفي أعقاب الحادث، استنكر أحد زملاء بيتس في الدراسة كيف وصل سلاح إلى يديه رغم التحذيرات بشأن نواياه وسلوكه.

وكتب درو غينري على "تويتر": "كانت هناك واقعة في المدرسة الثانوية مع مطلق النار وكان يجب أن تمنع حصوله على السلاح. كانت مأساة يمكن تجنبها بنسبة 100 بالمئة".

وكان قائد الشرطة في بلدية دايتون ريتشارد بيبل، قال إن البندقية التي استخدمت في الهجوم تم شراؤها بصورة غير قانونية من تاجر في تكساس، وأضاف أنه لا يوجد شيء في سجل المتهم يمنعه من شراء السلاح.

وأفادت الشرطة أن المسلح شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما، من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحا ببندقية مزودة بخزنة يمكن أن تحمل 100 رصاصة، وأنه كان يرتدي واقيا للأذن ومعه بندقية صيد في سيارته.