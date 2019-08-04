ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء كانت سفينة عراقية".

وفي وقت سابق، نقل التلفزيون الرسمي عن رمضان زيراهي القيادي بالحرس الثوري قوله إن الناقلة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وتم احتجاز 7 بحارة من جنسيات مختلفة كانوا على متنها، دون توضيح جنسيات أي من البحارة المحتجزين.

ولم يصدر تعليق من العراق أو من الشركة المالكة للناقلة بشأن الحادث.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، ردا على قيام قوات بريطانية بتوقيف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى مصفاة بانياس السورية الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ شهر مايو الماضي، شهدت المنطقة حوادث مقلقة كانت إيران طرفا بها في الغالب، حيث تعرضت سفن لهجمات واحتجزت ناقلات نفط وأطلقت النيران من طائرات مسيّرة، بينما بات على أصحاب ناقلات النفط قرب مضيق هرمز رفع إجراءات التأمين ضد مخاطر الاحتكاك العسكري.