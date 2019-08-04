وأوضح معهد المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، أن الزلزال، الذي يبعد مركزه 54 كيلومترا شرقي نامي في محافظة فوكوشيما، طال مساحات واسعة بالمنطقة على الساعة 19:23 (10:23 بتوقيت غرينتش).

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن لا مخاطر من حصول تسونامي، وفق ما نقلت رويترز.

وأصدرت تحذيرا عند وقوع الزلزال، لكنه لم يتسبب في إصابات أو أضرار، كما تفيد حصيلة أولية.

وتوقفت حركة قطارات "شينكانسن" الفائقة السرعة بصورة مؤقتة في المنطقة، كما ذكر تلفزيون إن.إتش.كاي.

وفي 11 مارس 2011، تسبب زلزال بلغت قوته 9.0 درجة وأدى إلى حصول تسونامي قوي، في مقتل أكثر من 18 ألف شخص فضلا عن حادث كبير في مفاعلات هذه المحطة.

وتقع اليابان عند تقاطع 4 لوحات تكتونية، ولهذا السبب، كثيرا ما تتأثر بالزلازل الكبرى.