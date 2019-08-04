وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن المهاجر الذي تعرض للاعتداء، ينحدر من الكونغو الديمقراطية ويقيم في إسبانيا منذ ستة أعوام.

ونشرت قناة "لاسيكستا" التلفزيونية في إسبانيا، مقطع فيديو يظهر عنصرين من الأمن إلى جانب المهاجر الذي كان يريد البقاء في المحطة بعد إغلاقها، لأنه متشرد وليس له أي مأوى.

وحينما رفض المهاجر أن يغادر، انهال عليه أحد عنصري الأمن بالضرب، ثم قام بسحبه من الخلف، وأرغمه على صعود السلم الكهربائي، وعقب ذلك، جرى الزج به إلى خارج المحطة.

وأثار الفيديو جدلا واسعا، ودعت منظمة "إس أو إس راسيزمو" الحقوقية في العاصمة مدريد، إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق عنصري الأمن.

وأضافت أن رجل الأمن الذي كان واقفا إلى جانب المعتدي، لم يحاول مساعدة المهاجر الإفريقي حينما كان يتلقى الضربات.

في غضون ذلك، أعلنت سلطات العاصمة مدريد وهيئة النقل، فتح تحقيق مفصل لأجل معرفة ما حدث، فضلا عن دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية بحق عنصري الأمن.