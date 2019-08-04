وبدا عناصر الشرطة الأميركية وهم يتقدمون بحذر في مركز تجاري "مول"، بعد وقوع الحادث الذي ارتكبه شاب أبيض في الحادية والعشرين من عمره، بحسب السلطات.

وجرى التقاط الفيديو من قبل شاب يعمل في متجر للملابس، وقال إنه كان يجري عملية بيع مع امرأة وأبنائها، لكن ما إن خرجت الزبونة حتى عادت وهي تصرخ قائلة بأنها رأت شخصا يحمل سلاحا.

وما إن سمع العامل بأمر السلاح حتى أغلق باب المتجر، وقام بتسجيل الفيديو من داخل المحل، وفق ما نقلت رويترز.

وأدان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حادث إطلاق النار واصفا إياه بالجبان، في تغريدة على تويتر، لكن معلقين انتقدوا ترامب وقالوا إن دفاعه عن الحق في حمل السلاح من بين أسباب توالي هذه الاعتداءات الدموية في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أوضح قائد الشرطة في مدينة إل باسو، غريغ آلن، أن المشتبه فيه الذي تم اعتقاله "رجل أبيض"، وأضاف "لدينا بيانٌ من هذا الشخص يُشير، إلى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية".