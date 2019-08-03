وتشير النتائج الأولية التي تم نشرها يوم السبت، إلى أن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المتمردين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ولم تقدم البعثة أي تفاصيل عن الوفيات والإصابات، لكنها قالت إن العدد الإجمالي كان الأعلى لشهر واحد منذ مايو 2017.

وقالت إن أكثر من 50 في المائة من الإصابات، كانت ناجمة عن قنابل مزروعة على جانب الطرق.

وكانت قنبلة على جانب طريق، دمرت حافلة في غرب أفغانستان، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل.

وأسفر هجوم معقد على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني، مطلع الأسبوع الماضي، عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وكان هدف الهجوم، رئيس المخابرات السابق عمرو الله صالح، الذي نجا بدون أن يصاب بأذى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن طالبان، التي تسيطر على أجزاء من البلاد، تنفذ هجمات بشكل يومي تقريبا تستهدف قوات الأمن، وأهداف حكومية تخلف قتلى وجرحى من المدنيين في كثير من الأحيان.

وحافظت حركة طالبان على وتيرة ثابتة للهجمات بالرغم من عقد عدة جولات من محادثات السلام مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.