وقرر القاضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي هيل" أن مرسوم دونالد ترامب هذا يتعارض مع القوانين الأميركية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

واعتبر القاضي في واشنطن راندولف موس أن هذا التدبير اتخذ "تجاوزا.. للسلطة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إميركية.

يشار إلى أن قاض آخر في كاليفورنيا سبق أن عطل المرسوم في قرار قدمت الحكومة استئنافا ضده، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويشكل المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي في نوفمبر الماضي، جزءا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين الذين يتدفقون من دول أميركا الوسطى ويحاولون دخول الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.

وشكلت سياسة ترامب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية، إذ عرقل قاض فيدرالي في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، إجراء جديدا لإدارة ترامب، التي كانت تنوي تقييد اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وينص الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن غالبية المهاجرين من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أميركا الوسطى مثل غواتيمالا والسلفادور، ويعمد هؤلاء عموما إلى تقديم طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأميركية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.