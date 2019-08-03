وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية،السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف اليوم مجددا على اختبار ما وصفته بأنه "نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق".



وجاء ذلك بعد أيام من اختبار بيونغيانغ للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء.



وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين قصيري المدى قبل الفجر.



وطارت كلتا المقذوفتين حوالي 220 كيلومترا على ارتفاع حوالي 25 كيلومترا بسرعة قصوى بلغت 6.9 ماخ، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وقال المكتب الرئاسي تشونغ وا داي، إن ما أطلقته كوريا الشمالية يبدو وكأنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ، لكن هناك حاجة لمزيد من التحليل.



فى وقت سابق اليوم ، ذكرت شبكة "ان بي سى"، وفوكس نيوز نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى أمس الجمعة.



وقالت الهيئة ، إنها تراقب الوضع في حال إطلاق المزيد من المقذوفات وتخافظ على موقف الاستعداد.





