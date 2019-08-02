وعلى الفور عبرت موسكو عن أسفها للعقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن عليها، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وردت وزارة الخارجية الروسية على العقوبات الأميركية الجديدة بالقول إنها ستلحق ضررا بالعلاقات بالثنائية بين البلدين.

وفي وقت سابق الجمعة، صرح مشرع روسي، أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب الذي صدر في وقت متأخر من أمس الخميس سوف يزيد من احتمالية عدم إقامة علاقات أميركية روسية طبيعية.

ويمنع الأمر الصادر عن الرئيس الأميركي المؤسسات المالية العالمية من تقديم قروض وتقديم مساعدات أخرى لروسيا، ويمنع البنوك الأميركية من تقديم قروض معينة للحكومة الروسية.

وتسمم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في مارس 2018 في مدينة سالزبورغ البريطانية.

ونجا الجاسوس وابنته، لكن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بالمرض، بينهم امرأة بريطانية، هي دون سترجيس، التي توفيت لاحقا.

ونفت موسكو أي علاقة بحادثة تسميم سكريبال أو ارتكاب أي مخالفات في قضية الجاسوس.