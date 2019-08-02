وعمليّات الإطلاق هذه، وهي الثالثة من نوعها في أسبوع، تمت مِن الساحل الشرقي لكوريا الشماليّة فجر اليوم الجمعة، وفق ما نقلت "يونهاب" عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبيّة.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية عمليات الإطلاق التي تنفذها كوريا الشمالية في رده على سؤال عنها في البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من ورود تقارير عن أحدث إطلاق.

وقال للصحفيين إنه لا يشعر بالقلق لأنها قصيرة المدى "اعتيادية جدا".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في وقت سابق أمس الخميس "إطلاق هذه الصواريخ لا يخل بالتعهد الذي قطعه كيم جونغ أون للرئيس بخصوص الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأضاف:"لكن يتعين طرح السؤال عن متى ستبدأ الدبلوماسية الحقيقية، متى تبدأ مباحثات نزع السلاح النووي على مستوى فرق العمل".

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس كوريا الشماليةإلى إجراء محادثات "جادة" مع الولايات المتحدة وقالت إن العقوبات الدولية يجب أن تظل مطبقة بالكامل لحين تفكيك بيونجيانغ لبرامجها النووية والصاروخية.

وصدر ذلك البيان عن الدول الثلاث بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية.