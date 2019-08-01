وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت العقوبات على ظريف لأنه يتصرف نيابة عن مرشد إيران علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "جواد ظريف يطبق جدولا لأعمال المتهور لزعيم إيران وهو الناطق الرئيسي باسم النظام في أنحاء العالم".

وأوضح البيت الابيض ان العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو تلك التي تسيطر عليها كيانات أميركية. وستسعى واشنطن أيضا إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الخارجية الإيرانية ليست فقط الذراع الدبلوماسي لإيران بل هي أيضا وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار، مشيرا إلى أن ظريف ووزارته يأخذان التوجيهات من المرشد.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل البحث عن حل دبلوماسي يعالج السلوك المدمر للنظام الإيراني لافتا إلى أن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو اتفاق شامل يتناول كل تهديدات إيران وإلى ذلك الوقت فحملة العزلة الدبلوماسية والضغط الأقصى ستتواصل.