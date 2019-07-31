ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

وفي وقت سابق من بداية العام الجاري، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن، أحد القادة البارزين للتنظيم الإرهابي.

وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة، انتقاما لمقتل والده على يد قوات أميركية عام 2011، لتعلنه لاحقا الولايات المتحدة، إرهابيا دوليا.

وكان حمزة واحدا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، الذين انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

ويعتقد أن حمزة ولد عام 1989، العام الذي شهد انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وجرى تصنيفه "إرهابيا عالميا" في يناير 2017.

وأظهرت وثائق عثر عليها في مجمع كان يسكنه والده في باكستان، أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران، واليوم بات اسم حمزة بن لادن بين قائمة تضم أسماء أخطر الإرهابيين الذين تبحث عنهم الولايات المتحدة.

إسقاط الجنسية السعودية

يذكر أن المملكة العربية السعودية أسقطت عنه الجنسية السعودية منذ نوفمبر 2018، وذلك قبل إعلان الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت صحيفة "أم القرى" الرسمية، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت عن "صدور الأمر الملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن "حمزة أسامة محمد بن لادن" من السجلات الرسمية" في تاريخ 21/ 3/ 1440هـ".