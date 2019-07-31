وكتب سالفيني زعيم رابطة اليمين المتطرف على فيسبوك: "سأسمح بنزول المهاجرين في الساعات المقبلة".

وأضاف "سيوزع المهاجرون على ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإيطاليا".

وأعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، استعدادها لاستقبال قسم من المهاجرين شرط التنسيق مع دول أوروبية أخرى.

وأنقد خفر السواحل الإيطاليون مساء الخميس، 140مهاجرا كانوا في زورقين أبحرا من ليبيا ونقلوهم إلى السفينة غريغوريتي. ومساء الخميس قضى أكثر من 110 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة ليبيا.

ونقل 6 من هؤلاء إلى جزيرة لامبيدوسا لمعاناتهم مشاكل صحية، فيما نقلت امرأة حامل مساء السبت إلى صقلية مع ابنيها ورفيقها.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، الاثنين، بأنها سمحت لـ15 مهاجرا من القاصرين بالنزول من السفينة غريغوريتي الراسية في ميناء أوغوستا العسكري في صقلية، وسمح لمهاجر يعاني مشاكل صحية بالنزول ظهر الأربعاء.