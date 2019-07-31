وقالت أولريكي ديمر، خلال مؤتمر صحفي في برلين إن "الأولوية في نظرنا للجهود الدبلوماسية ونزع فتيل أزمة ناقلات النفط بين طهران ولندن".

وأوضحت أن "الحكومة الألمانية متحفظة عن الاقتراح الأميركي، ولهذا السبب لم تقترح المشاركة" لأن "المقاربة الإجمالية لسياستنا حيال إيران تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تنتهجها واشنطن حاليا".

وفي 19 يوليو الحالي، احتجزت إيران ناقلة سويدية ترفع العلم البريطاني في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تشهد توترا متزايدا منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وجاءت الخطوة الإيرانية، ردا على احتجاز سلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية بدعم من الجيش البريطاني، في الرابع من يوليو الجاري.

وكثفت واشنطن مؤخرا الضغوط على ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين كفرنسا وبريطانيا للإنضمام إلى مهمة حماية بقيادتها.

وفي وقت سابق، دعت إلى تشكيل "مهمة حماية بحرية" في منطقة الخليج على أن تكون أوروبية.

وأبدى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تحفظا أيضا، فيما استبعدت فرنسا نشر وسائل عسكرية إضافية.