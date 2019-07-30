وأدى تحطم الطائرة الذي وقع بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية، إلى مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، فضلا عن 12 مدنيا.

وتظهر اللقطات كرة لهب عملاقة لحظة الحادث المأساوي، الذي خلف أنقاضا تنبعث منها النيران والدخان.

وقال أحد السكان المحليين للصحفيين: "شقيقتي وزوجها وأطفالهما الثلاثة لقوا مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فوق منزلهم".

وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

ونقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصابا إلى مستشفيات في المدينة، وأخمدوا الحريق تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال ضابط جيش في مسرح الحادث: "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى. الهيكل الذي اصطدمت به انهار تماما".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في منطقة على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام اباد، ويوجد بها مقر الجيش الباكستاني.