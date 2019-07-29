وأفادت شرطة مقاطعة شيباوا، بأن أفراد القوة استجابوا لاتصال بالطوارئ بشأن إطلاق نار في مقر سكني في ليك هالي، في العاشرة والنصف مساء الأحد، وعثروا على رجل وامرأة قتيلين.

وهرع ببالغين اثنين أيضا إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات بطلق ناري.

وقال قائد الشرطة جيمس كوالزيك، إن نوابه توجهوا إلى مقر سكني في بلدة لافاييت حوالي الساعة الثانية والنصف صباح الاثنين لإبلاغ أسرة أحد القتيلين في ليك هالي، وهناك، عثروا على ثلاثة قتلى آخرين بإصابات بالرصاص بينهم رجل وامرأة وصبي، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتقول السلطات، إن من يشتبه في أنه مطلق النار بين القتلى.