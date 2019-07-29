وذكرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري أن عناصر الحرس طالبوا السفينة الحربية الابتعاد خلال احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز يوم 19 يوليو الجاري.

ويحتوي التسجيل أيضا على لقطات لعملية احتجاز الناقلة تظهر إنزال أفراد من الحرس الثوري على سطح السفينة من طائرة مروحية مع تركيب تسجيل صوتي على اللقطات.

وقال ممثل لبحرية الحرس الثوري في التسجيل "مطلوب منكم عدم التدخل في هذه الأمور".

ويرد عليه صوت بلكنة بريطانية قائلا "هذه السفينة الحربية البريطانية فوكستروت 236. أنا على مقربة من مضيق معترف به دوليا مع سفينة تجارية إلى جواري تقوم بالمرور".

ويقول ممثل بحرية الحرس الثوري "لا تعرضوا حياتكم للخطر".

وقالت الوكالة الإيرانية إن التسجيل احتوى كذلك على سجال بين الحرس وعناصر السفينة الحربية البريطانية نفسها أثناء مجابهة في منتصف شهر يوليو تتعلق بناقلة النفط البريطانية "بريتيش هريتدج".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لشبكة "سكاي نيوز"، الاثنين، إنه "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد".

وأضاف "لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني".

وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الشحن البحري، إلا أنها أكدت أنها لا تسعى للدخول في مواجهة مع إيران.