وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.



وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ثلاثة أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".

لكن وسائل إعلام أميركية بينها صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن عضو المجلس البلدي ديون براكو تأكيده مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كتب في وقت سابق صباح الاثنين، على "تويتر" أن قوات الأمن "يعملون في موقع إطلاق النار في غيلروي بكاليفورنيا والتقارير تفيد أن مطلق النار لم يتم توقيفه بعد".

وظهر في لقطات بثتها شبكة التلفزيون "ان بي سي نيوز" مشاركون في "مهرجان الثوم في غيلروي" وهم يجرون هربا بينما تسمع عيارات نارية في المكان. وهذا التجمع هو واحد من أهم مهرجانات الطبخ في البلاد.

ونقلت الشبكة شهادة جوليسا كونتريراس التي ذكرت أنها شاهدت رجلا في الثلاثين من العمر يطلق النار من بندقية.

وقالت "كان يطلق النار في كل الاتجاهات. لم يستهدف شخصا محددا. كان يطلق النار من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين"، مشيرة إلى أنه "كان مستعدا لما يفعله على ما يبدو".