ورفضت طالبان حتى الآن التفاوض المباشر مع حكومة الرئيس أشرف غني بحجة أنها "غير شرعية"، باستثناء اجتماع واحد عقد اخيرا حضره مسؤولون افغان بصفة شخصية.

وقال وزير الدولة لشؤون السلام عبد السلام رحيمي "نستعد لمفاوضات مباشرة. ستتمثل الحكومة بوفد من 15 شخصا".

وأضاف:"نعمل مع جميع الأطراف ونأمل أن يعقد الاجتماع الأول في دولة أوروبية خلال الاسبوعين المقبلين".

ولم يحدد الوزير مكان الاجتماع، علما بأن ألمانيا اضطلعت بدور رئيسي في مباحثات "الحوار الأفغاني"في وقت سابق هذا الشهر، ومثلها النروج.

ولم يصدر أي تعليق من طالبان على كلام الوزير الأفغاني، الذي صدر فيما تستمر زيارة الموفد الأميركي زلماي خليل زاد لكابل حيث التقى الرئيس الأفغاني ومسؤولين آخرين.

وتحدث الاميركيون وطالبان عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق ينهي تدخلا عسكريا أميركيا في افغانستان عمره نحو 18 عاما. لكن ذلك يتطلب محادثات مباشرة بين كابل والمتمردين.