ولم يوضح ترامب، الذي كان يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض، متى سيقرر فرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الجيش الروسي، كما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات الأميركي لعام 2017.

وقال ترامب "نبحث وضع تركيا بأكمله... إنه وضع صعب... أنا لا ألوم تركيا لأن هناك ملابسات كثيرة". وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر إذا لم تبع لها الولايات المتحدة مقاتلاتها إف-35.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها.

وقال نواب أميركيون إنهم غير راضين عن شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس400، لكنهم غير متأكدين مما ينبغي على ترامب أو الكونغرس فعله بعد ذلك، مما يشير إلى أن الجهود المبذولة لفرض العقوبات ليست لها الأولوية في الوقت الراهن.