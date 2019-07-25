وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، الخميس، إن المدعين في هذه القضية وجدوا "قاضيا وحيدا سيطالب بفرض سياسة هجرة على أمة بأكملها"، واصفة ذلك بأنه "طغيان نظام يعاني من خلل".

وكان القاضي جون تيغار في ولاية كاليفورنيا، قد أصدر الأربعاء، أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

وجاء قرار تيغار بعد جلسة استماع حول طعن بالإجراءات المثيرة للجدل، التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.

وتهدف إجراءات ترامب الجديدة إلى منع معظم طالبي اللجوء من أميركا الوسطى من الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، لأن غالبيتهم يأتون من المكسيك.

وتزامن قرار القاضي تيغار مع قرار لقاض فدرالي آخر في واشنطن بالسماح بتنفيذ إجراءات اللجوء الجديدة بعد نظره في دعوى منفصلة، الأربعاء.

ويوقف الحكم المبدئي لقاضي كاليفورنيا العمل بسياسة ترامب، بينما ينظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في المحكمة.

وأضافت غريشام أن ترامب "سيستخدم كل الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الحكم، الذي لا يتمتع بأساس، وللدفاع عن حدود هذه الأمة"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".