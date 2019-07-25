وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابل وأنحاء أفغانستان، إذ لا تزال الحرب تحصد ضحايا رغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

ووقع الانفجار الأول قرابة الساعة 3:40 ت غ حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابل، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأضاف رحيمي أن الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط، محذراً من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع أكثر.

وأشار أيضاً إلى انفجارين آخرين، أحدهما بسيارة مفخخة في شرق العاصمة.

وتعذر الحصول على تفاصيل أخرى بشأن الانفجارين الآخرين، كما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.

وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مقابل ضمانات أمنية.