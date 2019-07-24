ونقلت "أسوشيتد برس" عن وكالة "الأناضول" أن الحادث وقع، الثلاثاء، بالقرب من منتجع كيمر السياحي الشهير في محافظة أنطاليا.

وذكر التقرير أنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفيات في كيمر وبلدة كوملوكا القريبة.

وقالت وكالة "أنباء دوغان" الخاصة إن معظم المصابين كانوا من السياح من بولندا وإن اثنين منهم في حال خطيرة.

وأضافت الوكالة أن سائق الحافلة فقد السيطرة على السيارة، بيد أن سبب ذلك لم يعرف على الفور.

وقال التقرير إن الأشخاص الآخرين الذين يسافرون على الطريق هرعوا من سياراتهم لمساعدة السياح، حتى وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.