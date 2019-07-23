وأكد الجيش الروسي أن طائراته حلقت "فوق مياه محايدة في بحر اليابان".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "قاذفتي من طراز +تي يو-95 ام اس+ للقوات المسلحة الروسية قامت بتحليق كان مخططاً له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، مشددة إلى أنه لم يتم إطلاق "أي طلقة تحذيرية" من قبل كوريا الجنوبية.

وكانت وكالة يونهاب الرسمية أعلنت، الثلاثاء، أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة عسكرية روسية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية مرتين.

وقال مسؤول لوكالة رويترز إن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة يونهاب فإن عملية اختراق الأجواء الكورية جرت فوق بحر الصين الشرقي.