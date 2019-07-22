وصرح ترامب للصحفيين بعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصا قالت إنّهم جزء من خليّة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".

من جهته رفض وزير الخاجية الأميركي مايك بومبيو إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا، مضيفا بأن "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب.. سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها".

ومثل هذه الإعلانات ليست بالأمر غير المألوف من جانب إيران، لكن التوقيت أثار مخاوف من أن طهران تذهب بعيدا في موقفها المتشدد لمواجهة مع القوى الغربية.

وأضاف بومبيو أن "هناك قائمة طويلة من الأميركيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من إيران".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة من الأحداث في مضيق هرمز.

ويوم الجمعة احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في المضيق. وكانت طهران قد حذرت من أنها سترد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق.

وردا على سؤال عن الدور الأميركي المحتمل في التوترات قال بومبيو إن "المسؤولية... تقع على عاتق بريطانيا فيما يتعلق بحماية سفنها".