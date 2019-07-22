وأضاف بولتون في تغريدة على حسابه بتويتر "سوف نستمر في فضح جهود مادورو وإيران المزعزعة للاستقرار في العالم الغربي".

وتأتي تغريدة بولتون عقب ساعات من اتهام الجيش الأميركي طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع طائرة تابعة للبحرية الأميركية "بشكل عدواني" فوق المجال الجوي الدولي، في مؤشر آخر على تزايد العداء بين البلدين.

وحدثت المواجهة بين الطائرتين الأميركية والفنزويلية الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي وكالة المخابرات العسكرية الفنزويلية.

وذكر الجيش الأميركي، في بيان، صدر الأحد، إنه خلص إلى أن "الطائرة المقاتلة الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني الطائرة (الأميركية) على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة مما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة للخطر".

ولم تتصادم الطائرتان، ولم يصب أحد في الحادث.