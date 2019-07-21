وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الأخيرة:

2 مايو - الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في 2018 وشددت العقوبات على طهران، تنهي الاستثناءات التي كانت تسمح لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا بمواصلة شراء النفط الخام الإيراني.

5 مايو - الولايات المتحدة تقول إنها سترسل مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط مستشهدة بتهديدات إيرانية.

8 مايو - إيران تعلن أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي دون أن تصل إلى حد انتهاك الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى لكنها تهدد بخطوات أخرى إذا لم تحمها الدول الموقعة من العقوبات الأميركية.

10 مايو - الإدارة البحرية الأميركية تحذر من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.

12 مايو - أربع سفن من بينها ناقلتان سعوديتان تتعرض للهجوم في الخليج خارج مضيق هرمز، والمسؤولون الأميركيون يحملون إيران مسؤولية الهجوم لكن طهران نفت الاتهامات.

13 يونيو - تعرض ناقلتين للهجوم جنوبي مضيق هرمز. وواشنطن تتهم إيران مرة أخرى بالوقوف وراءه وطهران تنفي أن لها يدا فيه.

20 يونيو - إيران تسقط طائرة استطلاع أميركية مسيرة.

4 يوليو - البحرية الملكية البريطانية تحتجز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

5 يوليو - قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز سفينة بريطانية ما لم يتم الإفراج عن الناقلة جريس 1.

7 يوليو - إيران تقول إنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 وستقلل التزاماتها بمقتضى الاتفاق مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوجيه تحذير وإبداء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قلقها من ذلك.

10 يوليو - الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية توجه تحذيرات شفهية لزوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني وتصوب مدافعها تجاهها بعد اقترابها من ناقلة النفط البريطانية هيريتدج عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

18 يوليو - الولايات المتحدة تقول إن السفينة بوكسر التابعة للبحرية الأميركية "دمرت" طائرة إيرانية مسيرة في خليج هرمز بعد أن هددتها لكن إيران تنفي أنها فقدت طائرة مسيرة.

19 يوليو - جبل طارق تمدد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" شهرا.

19 يوليو- إيران تحتجز ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي تديرها شركة بريطانية.