وقال ترامب في تصريحات خلال حفل أقيم في البيت الأبيض الجمعة: "واثقون من إسقاطنا الطائرة الإيرانية المسيرة أمس (الخميس)"، مضيفا: "واشنطن على استعداد للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كذلك أعلن مسؤول أميركي لم يرغب بالكشف عن اسمه أن واشنطن لديها "أدلة واضحة جدا" حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، مؤكدا على ما قاله الرئيس دونالد ترامب، فيما تنفي إيران ذلك.

وأشار المسؤول إلى احتمال وجود تسجيل مصور لعملية إسقاط الطائرة الإيرانية، مضيفا: "اقتربت طائرتهم المسيرة كثيرا من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيرة كثيرا، يتم إسقاطها".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الخميس، أن السفينة الحربية الأميركية "بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.

وأشار ترامب للصحفيين أن: "السفينة (بوكسر) اتخذت إجراءً دفاعيا ضد الطائرة المسيرة الإيرانية، حيث اقتربت هذه الطائرة من السفينة بصورة كبيرة وتجاهلت عدة نداءات بالابتعاد".

وأوضح أن الطائرة الإيرانية هددت أمن السفينة وطاقمها "مما أدى إلى تدميرها بصورة فورية" بواسطة التشويش الإلكتروني العسكري.

ومن ناحيته، قال الحرس الثوري في بيان الجمعة "سننشر قريبا الصور التي التقطتها (طائراتنا) المسيرة من سفينة يو اس اس بوكسر حتى يطلع الرأي العام العالمي على كذب وزيف تلك المزاعم"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

ونفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، علمه بإسقاط واشنطن لطائرة مسيرة تابعة لطهران، وقال لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيرة ".

وخرج نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، بتصريحات أكثر غرابة، قائلا إن الولايات المتحدة قد تكون أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".