وهتف أنصار ترامب، الأربعاء، خلال أحد تجمعاته "اطردوها!" مشيرين إلى النائبة إلهان عمر إحدى أول مسلمتين تنتخبان في الكونغرس.

وبعد هذا التجمع تعرض ترامب لانتقادات، رد عليها الجمعة مدينا ما وصفه بـ"التحالف الفاسد" لوسائل الإعلام مع معارضيه الديمقراطيين، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وغرد ترامب قائلا: "من المدهش أن نرى غضب الإعلام عندما رددت الجماهير في قاعة (اطردوها)، لكنه لا يحرك ساكنا ويقبل التصريحات الحقيرة والخسيسة لثلاث نائبات من اليسار الراديكالي".

وأضاف: "وسائل الإعلام الرئيسية فقدت كل مصداقية وباتت بشكل رسمي أو غير رسمي جزءا من حزب اليسار الراديكالي الديمقراطي. محزن أن نرى ذلك".

وأطلق ترامب قبل أسبوع هجمات كلامية ضد نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات بينهن إلهان عمر التي دعاها إلى "الرحيل" من الولايات المتحدة "إذا كانت لا تحب هذا البلد".

وحاول ترامب، الخميس، أخذ مسافة من هتافات مناصريه دون أن يقنع بالقول "لم يرق لي ذلك. لا أوافقهم الرأي".

وردت إلهان عمر على ترامب قائلة "إني مقتنعة بأنه فاشي"، مضيفة: "كابوس (دونالد ترامب) هو أن يرى لاجئة صومالية تدخل الكونغرس. سنكون دائما كابوسا بالنسبة لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة لنا".

ودان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشدة الثلاثاء خلال تصويت ما وصفوه بـ"التعليقات العنصرية" للرئيس الأميركي.