وصرحت ميركل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين: "بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة"، وفق ما أوردت "رويترز".

وتابعت: "ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد".

ويأتي حديث ميركل بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن بحرية بلاده دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أميركية في مضيق هرمز.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس الأميركي أن المدمرة اضطرت لاتخاذ وضع دفاعي لدى اقتراب الطائرة المسيرة منها.

وفي المقابل، قدمت طهران رواية مغايرة على لسان نائب وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الجمعة، حيث رجح أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر: "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية عن طريق الخطأ".

ومنذ مطلع مايو الماضي، ارتفع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن اكتشفت الأخيرة أن طهران تعد العدة لشن هجمات بواسطة صواريخ على مصالح أميركية في الخليج، هذا إلى جانب وقوع هجمات أو محاولات هجوم على ناقلات نفط في خليج عُمان ومضيق هرمز، قالت واشنطن إن طهران تقف وراءها.

وبلغ التوتر ذروته مع إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة فوق المياه الدولي في يونيو الماضي، وكادت الولايات المتحدة توجه ضربة عسكرية إلى إيران، لكن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة.