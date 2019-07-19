وقال أكار: "عقب الهجوم في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوية بجبال قنديل".

وخلال العملية التي انطلقت الخميس، قال أكار إن الجيش التركي دمر ملاجئ وكهوفا لحزب العمال الكردستاني.



وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ"الردّ المناسب" على هذا الهجوم.

وقال مصدر في شرطة أربيل لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن نائب القنصل التركي قتل الأربعاء "في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل"، لافتاً إلى أنّ منفّذ الهجوم لاذ بالفرار.



وفي أنقرة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان"، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم.



بالمقابل نفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.



وفي نهاية مايو، شنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني.