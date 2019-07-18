جاء ذلك بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن شراء تركيا للمنظومة الروسية S-400 يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة F-35 مستحيلا.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية في وقت سابق، أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده، الخميس، من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.

وأبدت واشنطن معارضة شديدة للصفقة بين أنقرة وموسكو، وأكدت أنه لا يمكن لتركيا أن تجمع بين مقاتلات F-35 الأميركية المتطورة ومنظومة الدفاع الروسية S-400، لأن هذا "الخلط" قد يؤدي إلى تجسس وكشف أسرار عسكرية.

وجاء الموقف الأميركي بعدما وصلت أولى الشحنات من المنظومة الروسية إلى قاعدة قرب العاصمة التركية أنقرة، في الثاني عشر من يوليو الجاري.