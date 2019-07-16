وأكد مسؤول في مؤسسة كاديوغلو دينيجيليك التي تتولى إدارة السفينة، لوكالة فرانس برس، هذه المعلومات التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول. مضيفا أن 18 بحارا كانوا على متن "باسكوي1" لدى وقوع الهجوم.

وجاء في بيان لمؤسسة كاديوغلو دينيجيليك نشره موقع هابرتورك الإعلامي أن السفينة كانت تبحر من دون حمولة بين دوالا، الكاميرون وأبيدجان عندما تعرضت لهجوم شنه "قراصنة" قبالة سواحل نيجيريا.

وأوضح البيان أن عملية الخطف لم تؤد إلى إصابة أي ممن كانو على متن السفينة.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، من جانبه، في مؤتمر صحفي إن سفينة تركية "خطفت قبالة سواحل نيجيريا مع أفراد الطاقم الاتراك على متنها".

وأضاف أن السلطات التركية تتابع الملف من كثب، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعمليات الخطف في مقابل الحصول على فدية شائعة قبالة سواحل نيجيريا، وإن كانت تتراجع.

وأبلغت أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا عن 14 هجوم لقراصنة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 22 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزو المكتب البحري الدولي هذا التراجع إلى حشد مزيد من السفن العسكرية ضد القراصنة.