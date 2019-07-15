وقدم ترودو تعازيه "باسم جميع الكنديين" إلى عائلة "هودان نالاييه الصحافية الكندية الصومالية التي قتلت مع زوجها فريد" في الاعتداء الذي شنه متشددون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية.

وانتهى الهجوم صباح السبت عقب محاصرة دامت حوالي 12 ساعة، وأدّى بالإضافة للقتلى إلى سقوط 56 جريحا.

وأشار ترودو الى أنّ "نالاييه سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة. عملها أظهر كيف أنّ حرّية الصحافة تقدّم لنا افاقا أوسع وتُشجّع التنوع والتكامل"، مضيفا "إن كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحافية في العالم تبكي خسارتها".

ودان ترودو هذا "الهجوم الإرهابي البغيض"، مشددا على ضرورة "حماية حرية الصحافة التي تعزز مجتمعاتنا وتسمح للديموقراطية بالازدهار".

وأعرب وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، وهو من أصول صومالية، السبت عن أسفه لفقدان نالاييه، مشيدا بدورها في إبراز مساهمة الجالية الصومالية في المجتمع الكندي.