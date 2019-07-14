وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر توتير، الأحد، هبوط طائرتي شحن روسيتين خامسة وسادسة في قاعدة مرتد الجوية بالقرب من العاصمة أنقرة. وقالت أنه من المتوقع هبوط طائرتين أخريين في غضون ساعات.

وبدأت عمليات التسليم نظام الدفاع الجوي روسي الصنع، الذي تسبب في شقاق بين تركيا والولايات المتحدة، الجمعة.

وحذرت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من أنها ستفرض عقوبات اقتصادية، وستطرد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الشبحية من طراز إف 35، إذا لم تتخل أنقرة عن شراء إس 400.

ورفضت تركيا، وهي دولة عضو في الناتو، الرضوخ للضغوط الأميركية، قائلة إن المشتريات الدفاعية مسألة سيادة وطنية.