وقال رجال الإطفاء أمس السبت إنهم ارسلوا ثلاث طائرات لإلقاء المياه على حرائق الغابات التي اندلعت في تورتولي، وسردينيا، واجبرت السلطات على اخلاء شاطئ وبعض المنازل.

كما نشرت الطائرات أيضا فوق غابة في منطقة غاليبولي ببوليا، قرب شاطئ ومحمية، فيما أوضح رجال الإطفاء أنهم عثروا على جثة محترقة خلال عمليات برية.

وقالت مؤسسة زراعية إيطالية أن 2019 كان عاما سيئا بشكل خاص، بالنظر الى الجفاف في بدايته، ثم جاء شهر يونيو حزيران ليكون احد اكثر شهور يونيو حزيران المسجلة حرارة.

وحذرت المؤسسة من خسائر زراعية بسبب الحرائق والحرارة والطقس المتقلب، حيث سقط في بعض المناطق برد بحجم البرتقال.

وتتنشر حرائق الغابات في إيطاليا خلال فصل الصيف الحار الجاف.