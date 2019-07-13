ورغم أن شدة العاصفة لم تصل بعد إلى قوة الإعصار، فمن المتوقع أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 64 سنتيمترا في مناطق محددة قد تسبب فيضانات خطيرة على امتداد نهر مسيسبي الذي تفيض مياهه منذ شهور.

وقال بنجامين سكوت خبير الأرصاد بالمركز الوطني للأعاصير في مؤتمر صحفي "العاصفة باري عاصفة خطيرة وتهدد الأرواح. من المحتمل حدوث فيضانات كبيرة ... إلى قياسية".

وألغى المسؤولون حفلا كان مقررا أن تحييه فرقة رولينغ ستون مساء يوم الأحد. وأمرت السلطات السكان بالجلاء عن بعض المناطق القريبة إلا أن رئيس بلدية نيو أورلينز قال إنه لم تصدر أوامر بإخلاء مناطق بالمدينة المنخفضة والتي عززت دفاعاتها في مواجهة الفيضانات بعد الإعصار المدمر كاترينا في عام 2005.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في لويزيانا، وجرى تقليص إنتاج النفط بالمنطقة إلى النصف حيث أخلت شركات الطاقة منشأتها البحرية.

وبلغت سرعة رياح العاصفة 100 كيلومتر في الساعة صباح الجمعة وكانت على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي مصب نهر مسيسبي.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المرجح أن تصل العاصفة إلى مستوى الإعصار برياح تبلغ سرعتها 119 كيلومترا على الأقل عند وصولها إلى ساحل وسط لويزيانا السبت.

وغمرت المياه شوارع نيو أورلينز بالفعل بعد هطول أمطار غزيرة يوم الأربعاء.

كانت العاصفة كاترينا قد غمرت معظم شوارع المدينة بالمياه وقتلت 1800 شخص ولا تزال ذكراها محفورة في الأذهان في المدينة.