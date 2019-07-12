وقالت خدمة الطقس الوطنية إن مسؤولي المدينة حثوا السكان على التحصن في أماكنهم بدلا من إخلائها بينما تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة.

وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرا من ارتفاع الأمواج بسبب العاصفة إذ توقعوا أن يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من مترين على امتداد ساحل لويزيانا إلى الجنوب من نيو أورليانز التي هطلت عليها كميات كبيره من الأمطار بالفعل.

وتشكل الأمطار خطرا مماثلا أيضا بالنظر إلى أن أجزاء من نهر مسيسيبي، الذي يمر عبر المدينة، ترتفع فيها المياه عن مستوى الفيضان منذ ستة أشهر.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة التي تتحرك ببطء تقع حاليا على بعد 145 كيلومترا إلى الجنوب من مصب نهر مسيسيبي.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار بمعدل يتراوح بين 25 و50 سنتيمترا على ساحل خليج المكسيك يومي الجمعة والسبت من شرق تكساس مرورا بنيو أورليانز وحتى ساحل لويزيانا.